В топе и расстегнутой рубашке: Крисси Тейген вышла на прогулку в Лос-Анджелесе

В топе и расстегнутой рубашке: Крисси Тейген вышла на прогулку в Лос-Анджелесе

35-летняя звезда попала под прицел уличных фотографов во время прогулки по Лос-Анджелесу.

Крисси Тейген не так уж часто попадает под прицел фотографов в городе, но очень часто делится фотографиями в своем блоге в Instagram.

Впрочем, всегда интересно взглянуть на то, как выглядит мама двоих детей в повседневной жизни. На прогулку модель надела белую рубашку, под которой был черный обтягивающий топ, также на ней были бежевые легинсы, и обута Крисси была в высокие кожаные сапоги на шнуровке.

Крисси Тейген / Getty Images

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В руках модель держала телефон, ее волосы были заплетены в косы, а на лице была защитная маска. Папарацци окружили звезду, чтобы сделать снимки, но ей не привыкать к такому вниманию на улице.

В прошлый раз звезду фотографировали почти месяц назад. Крисси Тейген тогда приехала с мужем Джоном Леджендом и их двумя детьми Луной и Майлзом пообедать в ресторане Soho House в Западном Голливуде. 35-летняя знаменитость выбрала для своего выхода с семьей удобный и яркий наряд - длинное кимоно и широкие брюки с ярким рисунком.

Крисси Тейген / Getty Images

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Стиль Крисси Тейген (13 фото)

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