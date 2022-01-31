В топе и с сумкой от известного бренда: Фрида Аасен сделала селфи в туалете

Девушка похвасталась гламурным образом.
Скандинавская модель Фрида Аасен вышла вчера в свет и, конечно же, поделилась с подписчиками своим образом. Селфи девушка сделала в туалете ресторана, а одета была в лаконичный наряд: бежевый топ с американской проймой и множеством оборок, а также черные кожане штаны от Revolve.
Образ модели дополнили ботинки на шнурках и маленькая золотистая сумка от бренда Amina Muaddi, который ранее прославился туфлями с каблуком-бокалом. Волосы Фрида уложила в нежную прическу с локонами и сделала нюдовый макияж.
Напомним, летом 2021 года Фрида обручилась со своим бойфрендом - Томи Чиаброй - итальянским миллионером. Предложение Томми сделал Фриде на борту собственной роскошной яхты в Портофино, которую устелили лепестками красных роз.
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