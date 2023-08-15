В топе и штанах от Андре Тана: Алина Байкова показала, как искала трюфели в лесу

Украинка Алина Байкова - известная модель мирового уровня - показала новый снимок с отдыха. Некоторое время девушка провела с бойфрендом у моря, а сейчас они путешествуют по Тоскане, наслаждаясь красивыми пейзажами и местным колоритом.

На днях Алина показала, как она ходила в лес на поиски трюфелей. Девушке выдали специальный инструмент для этого, с которым она и сфотографировалась.

Оделась для прогулки модели удобно и стильно. На ней был белый топ с длинными рукавами и узлом на груди от бренда Tiger Mist и оригинальные штаны-клеш голубого оттенка от бренда RDNT созданного дизайнером Андре Таном. Конечно же, модель добавила в образ несколько украшений и на этот раз это было ее любимое колье от украинского бренда mari b.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Также ранее она продемонстрировала образ, который надела для занятий спортом. Это был черный комплект с лосинами, топом и кофтой на молнии. Обычно утро Алина начинает с небольшой тренировки и йоги.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Охота на трюфеля - это популярное развлечение в Тоскане. Гости Италии, часто приезжая в этот регион, посещают специальные фермы, чтобы попробовать найти деликатес с опытными инструкторами. Часто в подобную программу после поиска входит мастер-класс с приготовление найденных трюфелей и дегустация. Похоже, что именно это и делала Алина.

Читайте также:

Роскошные образы украинской модели Алины Байковой (10 фото)