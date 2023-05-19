В топе и юбке с перфорацией: "Русалочка" Холли Бейли под прицелом папарацци в Нью-Йорке

23-летняя актриса и певица Холли Бейли, которую мы скоро увидим в ремейке детской сказки Disney "Русалочка", появилась на публике в белоснежном наряде.

Актриса посетила интервью на популярном шоу Good Morning America ("Доброе утро Америка"), где рассказала, каково ей было играть культового персонажа и о влиянии этой роли.

Холли надела кроп-топ и длинную юбку с перфорацией и высоким разрезом, который открывал ее ноги. Лук актрисы дополняли мюли на квадратных каблуках и пальто, которое она накинула на плечи.

Также Холли уложила волосы в высокую прическу, добавила в образ несколько лаконичных украшений.

Холли Бейли / Фото: Getty Images

Напомним, что в украинский прокат фильм "Русалочка" выйдет 25 мая.

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