В топе и юбке с разрезом до бедра: Эмили Ратажковски в эффектном луке вышла на прогулку

Модель Эмили Ратажковски снова попала под прицел уличных фотографов в Нью-Йорке.

32-летняя звезда выглядела в этот раз весьма привлекательно. Она надела черный топ, юбку-миди с высоким разрезом до бедра, а сверху длинную кожаную куртку. Обута Эмили была в сапоги-казаки из замши коричневого цвета с вышивкой и на невысоких каблуках.

Ратажковски распустила свои длинные каштановые волосы, надела черные солнцезащитные очки прямоугольной формы и золотые серьги-кольца, а на плече у модели висела черная сумка на золотом ремешке-цепочке.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Звезда часто экспериментирует с образами, собираясь на прогулки. В прошлый раз, например, Ратажковски предстала перед папарацци в пуховике и шапке-бини.

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