В топе и юбке с рюшем на подоле: Приянка Чопра продемонстрировала яркий образ по пути на интервью

Красный - однозначно, цвет Приянки, и ей нужно его чаще носить.

Актрису и бывшую модель Приянку Чопру сфотографировали в Нью-Йорке, когда она направлялась на интервью, на популярное утреннее ежедневное телешоу Today. Звезда перед тем, как зайти в здание, остановилась перед фотографами и немного попозировала, демонстрируя свой наряд.

На актрисе было черное кожаное пальто с меховым воротником и пуговицами, которое она оставила расстегнутым, чтобы было видно ее эффектный комплект красного цвета, состоящий из кроп-топа и длинной обтягивающей юбки с рюшем на подоле.

Автором наряда является культовый французский бренд Patou.

Приянка Чопра / Фото: Getty Images

Образ Приянка дополнила небольшой сумкой-хобо и красными ботильонами в ретро-стиле на шнуровке. Также у нее была стильная укладка и красивый макияж.

Приянка Чопра / Фото: Getty Images

Недавно она продемонстрировала еще один образ в красном цвете - платье с драпировкой от Vivienne Westwood, которое идеально сидело на фигуре, подчеркивая талию. У наряда был корсетный верх с опущенными плечами и драпировкой на декольте.

Приянка Чопра / Фото: Associated Press

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