В топе и юбке с высоким разрезом: Жасмин Тукс похвасталась идеальной фигурой

В топе и юбке с высоким разрезом: Жасмин Тукс похвасталась идеальной фигурой

Модель снялась в новой фотосессии.

31-летняя американская топ-модель и экс-"ангел" Victoria’s Secret Жасмин Тукс приняла участие в новом фотосете. Снимали кадры в пустынной местности, а позировала девушка стоя на серебристом кубе.

Стройная Жасмин была одета в бордовый костюм, состоящий из топа с бретельками и юбки с высоким разрезом. Ее образ завершали золотистые босоножки и белый чокер.

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Фигура Тукс выглядит потрясающе – девушка много внимания уделяет спортивным тренировкам и питанию. И результат налицо.

Жасмин Тукс / Instagram Жасмин Тукс

Напомним, ранее Жасмин Тукс попала под прицел папарацци. На модели был кожаный топ оранжевого цвета и кожаные штаны клеш, которые Жасмин сочетала с остроносой обувью на каблуках, массивным желтым клатчем из плетеной кожи и серой длинной шубой, которую Тукс набросила на плечи.

Жасмин Тукс / Getty Images

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