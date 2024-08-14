В топе из лоскутков и в блестящих брюках: София Вергара вышла на красную дорожку

Звезда надела наряд в любимом стиле, который выигрышно подчеркивал ее фигуру.
Актриса София Вергара, которая также является одной их судьей в развлекательном шоу America's Got Talent, вышла на красную дорожку.
Она продемонстрировала перед фотографами оригинальный наряд, ведь сочетала лоскутный топ с кружевом и декором в виде камней, и брюки.
Топ был также без бретелек, а вот ее брюк от бренда Brunello Cucinelli. Они были свободного фасона и из блестящей серебристой ткани. Наряд звезда дополнила обувью на каблуках, прической с прямыми волосами и макияжем. Запястья знаменитости украшали браслеты.
Также это мероприятие посетила коллега Софии - модель и ведущая Хайди Клум. Она продемонстрировала золотистый наряд. Эти платье и плащ были от бренда Christian Siriano из коллекции осень-зима 2024.
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