В топе, костюме и с крестом на шее: эффектный выход Меган Фокс

В настоящее время в Нью-Йорке проходит Неделя моды, которую, как всегда, посещают многие знаменитости.
Вчера звезды собрались на мероприятии после показа Dundas x Revolve в Hudson Yards на Манхэттене. Среди них была 35-летняя звезда "Трансформеров" Меган Фокс.
Актриса надела белый кроп-топ и молочного цвета брючный костюм, подчеркнув образ интересной формы сумкой и остроносыми босоножками на высоких каблуках.
На шее у Меган красовался готический крест-чокер, отлично гармонировавший с аутфитом. Длинные волосы Меган распустила, сделала нюдовый маникюр (такой сейчас как раз в моде) и насыщенный макияж.
На мероприятие звезда пришла без своего возлюбленного Колсона Бэйкера, которого часто сопровождает на различных вечеринках и церемониях.
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