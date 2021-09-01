В топе, лосинах и кроссовках: Милу Кунис запечатлели на съемках нового фильма

В топе, лосинах и кроссовках: Милу Кунис запечатлели на съемках нового фильма

38-летняя жена Эштона Кутчера – Мила Кунис – продолжает сниматься в новом фильме, съемки которого проходят в Нью-Йорке.

Картина "Самая счастливая девушка на свете" станет экранизацией бестселлера New York Times - детективного романа, написанного американской писательницей Джессикой Нолл, она же работает и над сценарием фильма. Мила Кунис не только играет главную роль, но и выступит продюсером проекта.

Вчера в Нью-Йорке звезду подловили папарацци на съемках. Кунис была в компании своей 32-летней коллеги Жюстин Лупе, сцену снимали на оживленных улицах города.

Мила Кунис и Жюстин Лупе / Getty Images

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Мила была в синем топе, черных лосинах и черной спортивной куртке, а обута в кроссовки. На плече у нее была вместительная сумка, волосы собраны в хвост, а на шее несколько золотых украшений. Ее коллега Жюстин также была в спортивной одежде: топе, лосинах и кофте, с коричневой сумкой на плече, а ее волосы были небрежно собраны в хвост.

Ранее Милу Кунис фотографировали в нескольких других образах, а также в объятиях ее партнера – 36-летнего актера Финна Уиттрока.

Милу Кунис и Финн Уиттрок / Getty Images

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