В топе на тонких бретельках и ретро-очках: Лили Джеймс запечатлели в монохромном луке

В топе на тонких бретельках и ретро-очках: Лили Джеймс запечатлели в монохромном луке

Звезду сфотографировали в Лос-Анджелесе.

2 февраля начинается релиз сериала "Пэм и Томми", рассказывающего о браке Памелы Андерсон и ее первого мужа Момми Ли, а также о секс-видео, которое пара записала сразу после свадьбы. Главные роли в сериале исполнили Лили Джеймс и Себастиан Стэн.

В преддверии выхода "Пэм и Томми" Лили посетила шоу Джимми Киммела, для которого выбрала черный топ с рюшами и тонкими бретельками Magda Butrym, а также широкие брюки и туфли-лодочки. На глазах у актрисы были солнцезащитные очки в ретро-стиле, а в ушах - лаконичные сережки. Образ звезды получился монохромным и лаконичным.

Лили Джеймс / Getty Images

Многие поклонники также отметили, что на экране Лили отлично перевоплотилась в Памелу и была очень на нее похожа.

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