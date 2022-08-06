В топе на завязках и с сумкой Prada: супермодель Джиджи Хадид под прицелом папарацци

Супермодель оставила свою маленькую дочь дома, а сама решила прогуляться по Нью-Йорку в одиночестве. Девушку заметили в престижном районе Нохо.

Джиджи была одета в широкие джинсы графитового цвета и полупрозрачный черный топ на завязках в области груди от бренда Princess Polly. Дополнили образ девушки классические кеды Converse All Star, солнцезащитные очки и небольшая сумка от Prada с зеленым принтом в стиле тай-дай.

Джиджи Хадид / Фото: Getty Images

Волосы модель распустила, а шею украсила массивным золотым колье. Также на руке Джиджи мы заметили небольшое тату на арабском, которое означает имя ее дочери Кхай.

Напомним, что дочь модель родила в 2020 году от своего тогдашнего бойфренда Зейна Малика - бывшего участника группы One Direction. Начиная с конца 2015 года пара то расходилась, то сходила, но окончательная точка в их отношениях была поставлена после скандала Малика и матери Джиджи.

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