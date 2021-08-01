В топе, плавках и шляпе: Эмили Ратажковски позировала на яхте

30-летняя модель находится на отдыхе вместе с семьей.
Эмили Ратажковски нежится на яхте на море в Италии и делится с подписчиками отпускными кадрами.
На новых фото, которыми поделилась молодая мама запечатлен ее маленький сын Сильвестр, лицо которого традиционно не видно, но зато видно, что на мальчике одеты шорты из коллекции его мамы @inamoratawoman.
Также Эмили продемонстрировала новый купальник: одета модель в салатовый топ и плавки в принт, а на голове у нее широкополая двухцветная шляпа. Звезда нежится на яхте, а кто-то из близких, кто отдыхает вместе с ней, ее фотографирует.
Ранее Эмили показывала фолловерам другие снимки в купальниках, конечно же, хвасталась своим пышным бюстом и идеальны ми ягодицами и даже показывала фото с сыном, которого держала на руках.
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