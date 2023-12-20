В топе-полоске и обтягивающей юбке: звезда реалити продемонстрировала стройную фигуру на вечеринке

Эмма Эрнан избрала для своего выхода эффектный вид.
Звезда американского реалити-шоу – Эмма Эрнан – посетила вечеринку по случаю дня рождения своей подруги и коллеги из Selling Sunset Аманзы Смит. Пати состоялось в Beauty & Essex в Лос-Анджелесе.
Блондинка выбрала для своего появления пикантный аутфит. На ней был черный костюм, расшитый паетками, состоявший из полоски-топа и обтягивающей юбки миди.
В этом наряде Эмма продемонстрировала стройную и сексуальную фигуру.
Лук она дополнила босоножками цвета металлик на платформе и шпильках, а также небольшой сумочкой, инкрустированной стразами.
Эрнан сделала укладку с локонами, насыщенный макияж с акцентом на красной помаде, шею она украсила бриллиантовым кулоном на цепочке, уши – серьгами-кольцами, а руки – кольцами.
Напомним, в прошлый раз Эмма Эрнан одела обтягивающее мини-платье с питоновым принтом и соблазнительными вырезами в зоне декольте и на животе.
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