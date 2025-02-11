В топе с бантами и пышной юбке: Дав Камерон посетила показ Carolina Herrera

Американская певица и актриса - 29-летняя Дав Камерон - появилась на публике без своего знаменитого бойфренда - 26-летнего Дамиано Давида.

Девушка посетила показ коллекции Carolina Herrera на сезон осень-зима 2025, который прошел в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

На мероприятии Дав продемонстрировала романтический наряды выполненный из цветочной жаккардовой ткани. Он включал белый топ с декольте и бантами на бретельках, а также широкую юбку черного цвета, длиной до щиколотки.

Дав Камерон / Фото: Associated Press

Носила этот наряд красавица в сочетании с черными лаковыми туфлями, сделала прическу-хвост, а также завершила этот лук ярким макияжем.

Дав Камерон / Фото: Associated Press

Ее наряд был по-девичьи милым и выполнен в стилистике бренда. Марка характерна своей цветочной эстетикой, ретро-мотивами, а также женственностью и яркими весенними оттенками. Создавая эту коллекцию креативный директор Carolina Herrera Уэс Гордон вдохновлялся фильмом 1979 года "Будучи там".

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