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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
112
Время на прочтение
1 мин

В топе с бантами и широких брюках: модель Миа Риган блеснула стильным луком на тусовке в Лондоне

Модель Миа Риган посетила очередную вечеринку в Лондоне.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Миа Риган

Миа Риган / © Getty Images

Бывшая девушка Ромео Бекхэма, а также светская тусовщица и модель Миа Риган посетила летнюю вечеринку в честь 10-летия V&A в Музее Виктории и Альберта в Южном Кенсингтоне в британской столице.

Миа любит выделяться и выбирать для своих выходов в свет такие образы, чтобы быть в центре внимания фотографов. В этот раз девушка облачилась в костюм, который состоял из удлиненного топа без бретелек, украшенного элегантными бантами и серых широких брюк, а обула белые кожаные туфли-лодочки на каблуках. У Мии были распущены волосы, уложены в объемную прическу и легкий макияж на лице.

Миа Риган / © Getty Images

Миа Риган / © Getty Images

Это же мероприятие в Лондоне посетила и британская аристократка леди Амелия Виндзор, выбрав яркое ягодное платье для выхода в свет.

На прошлой неделе Миа Риган, напомним, пришла на тусовку в экстремально коротких шортах, продемонстрировав свои роскошные длинные ноги.

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Дата публикации
Количество просмотров
112
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