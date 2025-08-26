- Дата публикации
-
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 197
- Время на прочтение
- 1 мин
В топе с большим хамелеоном и полосатых штанах: беременная Рианна проводит время в Лос-Анджелесе
Певицу и успешную бизнеследи заметили папарацци, когда она шла по своим делам.
Рианна была одета ярко и удобно, ведь выбрала топ от популярного британского бренда Chopova Lowena, который известный креативными дизайнами.
На ее топе с длинными рукавами был яркий цветочный принт на рукавах, а на груди большой зеленый хамелеон. Носила Рианна его с полосатыми штанами свободного фасона от своего бренда Savage x Fenty, шлепанцами и зеленой сумкой из змеиной кожи. Также звезда дополнила свой повседневный образ множеством украшений, очками и высокой прической с объемными и пышными локонами.
Напомним, что сейчас Рианна беременна третьим ребенком от ASAP Rocky, настоящее имя которого Раким Майерс. О том, что пара ждет третьего ребенка, стало известно в начале мая — Рианна с подчеркнутым животом появилась на Met Gala 2025. Пол малыша они не раскрывают, но известно, что певица мечтает о девочке, поскольку первые ее два малыша мальчики — Риз и Риот.
Недавно с детьми она посетила премъеру мультфильма «Смурфики» в Лос-Анджелесе, поскольку озвучила там один из главных персонажей — Смурфетку.