В топе с цепочками и с новой прической: Зендая очаровала образом на показе "Дюны"

В топе с цепочками и с новой прической: Зендая очаровала образом на показе "Дюны"

Актриса прилетела в Великобританию, чтобы посетить кинофестиваль.

Зендая выглядела просто потрясающе, когда появилась на Лондонском кинофестивале в минувшие выходные. На мероприятии в очередной раз показывали новую экранизацию фильма "Дюна", в котором актриса сыграла одну из важных ролей.

На фотоколле звезда появилась в экстравагантном наряде от британского бренда Vivienne Westwood, состоящего из топа, декорированного множеством цепочек разного размера, и медальонами, а также клетчатой асимметричной юбки из ткани Bogolan (это малийская хлопковая ткань ручной работы), созданным в сотрудничестве с Ethical Fashion Initiative.

Зендая / Associated Press

Образ актрисы дополнили туфли-лодочки нюдового цвета и золотые украшения на руках. Также у Зендаи была новая прическа с челкой.

Зендая / Associated Press

После показа девушка посетила вечеринку, устроенную режиссером Кэри Фукунага, на которой появилась в длинном платье-рубашке, которое сочетала с черными брюками, бриллиантовыми украшениями от Bvlgari и туфлями Casadei.

Зендая / Getty Images

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