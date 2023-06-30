В топе с цветочным принтом и мини-шортах: Тейлор Свифт заметили по пути в студию

Девушка выбрала простой летний образ, который очень просто повторить.

Певица Тейлор Свифт сделала перерыв в гастролях и вернулась в Нью-Йорк, где уже несколько дней подряд демонстрирует интересные образы по пути в студию Electric Lady Studios.

Вчера 33-летнюю суперзвезду запечатлели папарацци в яркой майке Free People с широкими бретельками и цветочным принтом, которая имитировала корсет. Также Тейлор надела черные мини-шорты, лоферы от Reformation с ремешком на пятке и стильные солнцезащитные очки от Stella McCartney.

На плече у певицы висела сумка от Ralph Lauren, волосы она собрала в высокий хвост, а также завершила образ золотыми украшениями и ярко-красной помадой на губах.

Тейлор Свифт / Фото: Getty Images

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