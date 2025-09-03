- Дата публикации
В топе с декольте и халтером: Кайя Гербер в летнем луке попала под прицел папарацци
Девушка была со своим новым бойфрендом.
24-летняя дочь супермодели 90-х Синди Кроуфорд — Кайя Гербер — проводит сейчас время в Италии. Девушка прилетела на 82-й Венецианский кинофестиваль со своим новым бойфрендом актером Льюисом Пуллманом.
Пара не скрывает отношений и везде ходит вместе, они держатся за руки, обнимаются и целуются.
2 сентября из заметили на пирсе, когда оба садились в водное такси. Кайя в тот день была одета эффектно и по-летнему, поскольку выбрала топ с декольте и халтером, а также асимметричную юбку от With Jean. Волосы модель распустила, надела очки, а на ее плече висела небольшая сумка-хобо от Gucci — это была культовая модель Jackie 1961.
Днем ранее пару также заметили и Гербер носила этот же бренд, но ее топ был уже цвета шампанского и в одном из самых трендовых принтов осени 2025 года — горошек. На прече у модели тоже красовалась культовая сумка Gucci.