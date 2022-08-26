В топе с декольте и мини-юбке: модель с витилиго Винни Харлоу эффектно нарядилась для вечеринки

Она поклонница откровенных образов и дорогих украшений. В этот раз Винни решила сочетать в наряде и то, и то.

28-летняя модель Винни Харлоу в очередной раз поразила выбором наряда для вечеринки, ведь опять выбрала максимально короткий и открытый лук, который демонстрировал ее тело. У девушки с детства нарушение пигментации кожи, поэтому на ее теле есть светлые пятна, но Винни научилась жить со своей болезнью, стала успешной моделью, снимается в клипах и запустила собственную линию косметики.

Собственно новые фото модели и сделали, когда она направлялась на презентацию своего косметического бренда Cay Skin. Мероприятие проходило в шикарном ресторане Lavo Ristorante в Лос-Анджелесе.

На Винни была джинсовая мини-юбка в принт от бренда I Am Gia, топ и джинсовые ботфорты. Дополнили ее лук сумка от Balenciaga и яркие массивные украшения, среди которых было два культовых золотых браслета: "гвоздь" от Cartier и The Love Bracelet.

Винни Харлоу / Фото: Getty Images

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