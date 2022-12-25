В топе с декольте и мини-юбке: участница "Холостяка-12" в обольстительном луке продемонстрировала сексуальные формы

Участница реалити-шоу "Холостяк-12" – 25-летняя косметолог Марина – в девятом выпуске продемонстрировала на групповом свидании сексуальный образ.

Девушка надела белый обтягивающий костюм с декоративными пуговицами, который состоял из топа с длинными рукавами и глубоким декольте и мини-юбки. Наряд идеально подчеркнул соблазнительные формы Марины.

Волосы ей собрали в гладкий пучок и сделали вечерний макияж. В ушах у нее были серьги-кольца.

В посте Марина поделилась впечатлениями от выпуска.

"Неделя самоуправления. Сами организовываем, сами выбираем, что надеть и, где все будет происходить. Единственная задача была от Алекса — чтобы было весело! Как вам наше групповое свидание? Думаете мы справились? Я все равно ставила цель еще немного уединиться с ним, и стать немного поближе..", — подписала девушка фото.

Напомним, актриса Виктория Варлей опубликовала гневный пост о своем вылете из проекта. Она назвала настоящую причину, почему покинула шоу.

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