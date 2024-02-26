В топе с декором на груди и зеленых колготах с камнями: Эмма Коррин в интересном луке появилась на церемонии

Актриса, сыгравшая в пятом сезоне сериала "Корона" роль принцессы Дианы, появилась на дорожке в интересном луке от Miu Miu. Эмма Коррин вышла к фотографам в черном атласном топе на широких бретельках и с необычным декором на груди в виде белого сердца на одной и ладони – на другой и юбки-миди.

Эмма Коррин / Фото: Associated Press

Актриса добавила ярких красок в образ, надев смелые зеленые колготки с камнями, дополнив их черными туфлями-лодочками на тройных ремешках и надела серьги с россыпью мелких камней.

Эмма Коррин / Фото: Associated Press

Эмма Коррин / Фото: Associated Press

Эмма Коррин часто выбирает для своих светских выходов наряды, которые привлекают внимание. В прошлый раз на церемонии BAFTA в Лондоне звезда появилась в эксцентричном образе от Miu Miu, состояшем из черного кроп-топа с длинными рукавами и лосин цвета морской волны и надела прозрачную юбку сверху.

Эмма Коррин / Фото: Associated Press

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