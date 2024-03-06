В топе с драпировкой и полосатых штанах: Софи Тернер на Неделе моды в Париже

Шоу прошло в рамках Недели моды, а презентовали на нем коллекцию прет-а-порте осень-зима 2024-2025.

Звезда сериала "Игра престолов", британская актриса Софи Тернер, посетила показ Модного дома Louis Vuitton в Париже. Звезда попала под прицел папарацци по пути на мероприятие.

Софи Тернер / Фото: Associated Press

Софи оделась ярко и довольно оригинально, поскольку сочетала двухцветный бордово-малиновый топ, украшенный драпировкой, и полосатые штаны с высокой посадкой на талии.

Дополняли этот необычный наряд черные подтяжки, клатч-коробка и яркий макияж на лице. Волосы Софи распустила и немного накрутила.

Софи Тернер / Фото: Associated Press

Также это мероприятие посетила актриса Эмма Стоун и тоже выбрала наряд с брюками. На оскароносной звезде был комплект с топом, брюками и болеро в викторианском стиле.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

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