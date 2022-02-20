В топе с эффектным декольте и в модном тренче: Белла Хадид на вечеринке Burberry

В топе с эффектным декольте и в модном тренче: Белла Хадид на вечеринке Burberry

Рассматриваем новый образ знаменитости для модного мероприятия.

18 февраля в Лос-Анджелесе, в день старта Недели моды в Лондоне, состоялся ужин британского бренда Burberry с иммерсивной презентацией новой весенне-летней коллекции. Одной из звезд, которые посетили мероприятие стала супермодель Белла Хадид.

Девушка продемонстрировала очень интересный лук, который полностью состоял из вещей Burberry. В образе Белла сочетала бежевые легенсы и топ с довольно откровенным декольте и вырезами. Также она надела двубортный тренч, но необычного фасона, ведь на нем было сразу несколько лацканов. Завершили этот лук массивные серьги с логотипами бренда и сумка пудрового цвета.

Белла Хадид / Getty Images

Кадрами с мероприятия также поделился в своем Instagram и бренд Burberry.

Напомним, что еще несколько дней тому назад девушка была в Нью-Йорке, где принимала участие в Неделе моды. Белла дефилировала на подиуме во время показов Proenza Schouler и Michael Kors.

Белла Хадид / Getty Images

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