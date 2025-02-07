В топе с глубоким декольте: Лила Мосс сходила на вечеринку известного бренда

Мероприятие прошло в Нью-Йорке, а 22-летняя модель попала под прицел папарацци, когда выходила с машины и направлялась на вечеринку.

В тот день Лила надела лаконичный топ с очень глубоким V-образным декольте и прямые джинсы темного цвета. На плечи модель накинула черный блейзер, а также обула классические слингбэки на каблуках. В руке Лила несла сумку с монограммой Saint Laurent.

Лила Мосс / Фото: Getty Images

Затем британская красавица немного изменила образ - сняла жакет - и позировала для фото уже возле логотипа бренда.

Лила Мосс / Фото: Getty Images

Мать Лилы недавно же была замечена в Париже. 51-летняя Кейт Мосс посетила показ Модного дома Dior, который прошел в рамках Недели моды. Кейт нарядилась для мероприятия в шелковый наряд в бельевом стиле.

Кейт Мосс / Фото: Getty Images

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