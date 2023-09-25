В топе с голой спиной и с культовой сумкой на плече: Джессика Честейн блистала на красной дорожке

Она оделась в наряд, который несколько дней тому назад был показан на подиуме.

В Милане в последний день Недели моді состоялось гламурное светское мероприятие - церемония вручения премии за вклад в устойчивое развитие моды CNMI Sustainable Fashion Awards 2023. Среди звездных гостей на красной дорожке блистала голливудская актриса Джессика Честейн.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Звезда пришла на церемонию с ног до головы одетая в вещи из новой коллекции от Модного дома Gucci, которую бренд представил несколькими днями ранее.

На Честейн был топ молочного цвета с голой спиной и расшитый крупными камнями, который она сочетала с черными брюками палаццо. Дополнила звезда образ культовой сумкой винного оттенка Jackie на ремешке-цепочке, укладкой с локонами, легким макияжем и маникюром винного оттенка в цвет сумки.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Также это мероприятие посетила актриса Джулианна Мур, но в наряде от Модного дома Bottega Veneta.

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