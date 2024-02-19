В топе с халтером и украшениях Tiffany & Co.: Аня Тейлор-Джой посетила светскую вечеринку в Лондоне

27-летняя актриса Аня Тейлор-Джой посетила британскую вечеринку организованную совместно изданием Vogue и брендом Tiffany & Co. под названием Fashion And Film Party, которая проводилась 18 февраля в Лондоне. Мероприятие является афтепати церемонии BAFTA, которая состоялась немного ранее в Альберт-холле.

Девушка надела для мероприятия образ от бренда Fendi из коллекции весна-лето 2024, которую тот презентовал в Париже на Неделе высокой моды.

Наряд состоял из блестящего топа с бретелькой-халтером и юбки миди молочного оттенка. Также Аня обула туфли-лодочки на каблуках, надела несколько драгоценностей от Tiffany & Co., с которым сотрудничает и ранее не раз появлялась в из рекламе. Волосы она выровняла и уложила в простую, но элегантную прическу.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

Совсем скорого Аню мы увидим во второй части фильма Дени Вильнева "Дюна", который является адаптацией одноименного романа Фрэнка Герберта 1965 года. Снималась в картине девушка тайно и об ее участии в проекте стало известно только, когда она посетила премьеру фильма в Лондоне.

Тейлор-Джой вышла на ковровую дорожку песчаного цвета в длинном платье Dior Haute Couture с глубоким вырезом и прозрачной накидке, имитирующей апостольник. Какая роль будет у девушки не сообщается, но многие поклонники франшизы предполагают, что она сыграет Алию Атрейдес, младшую сестру главного героя Дюны.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

В украинский прокат "Дюна: Вторая часть" выйдет 29 февраля.

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