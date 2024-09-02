В топе с камнями, бисером и пайетками: американская актриса в эффектном наряде появилась на ивенте Armani Beauty

Американская актриса Лили Рейнгарт стала гостем ужина Armani Beauty, который состоялся в рамках 81-го Венецианского кинофестиваля.

Блондинка продемонстрировала на красной дорожке эффектный аутфит от Giorgio Armani. На ней был роскошный топ, щедро расшитый камнями, бисером и пайетками, который она сочетала с черной юбкой с бисером, украшенной флористической вышивкой из камней.

Лили Рейнгарт / Фото: Associated Press

Лили сделала элегантную прическу, собрав волосы сверху и выпустив спереди пряди, макияж в естественных оттенках, молочный маниукюр, уши она украсила бриллиантовыми серьгами с жемчугом в виде цветов, а на пальце было бриллиантовое кольцо.

Лили Рейнгарт / Фото: Associated Press

Напомним, на мероприятии также побывала Сидни Суини, которая появилась там в вечернем черном платье макси, которое состояло из плиссированной юбки с небольшим шлейфом, объемной баски и прозрачного топа. Верх был расшит черными цветочными аппликациями из паеток, бисера и камней.

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