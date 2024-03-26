В топе с круглыми чашками и в трендовых балетках: британская актриса надела странный наряд на премьеру

Британская актриса Ребекка Холл, известная по роли в фильме 2008 года "Вики Кристина Барселона", посетила премьеру фильма о монстрах "Годзилла и Конг: Новая империя", которая состоялась в Лос-Анджелесе.

На красной дорожке женщина появилась в очень необычном образе, поскольку сочетала том и брюки от бренда Bode из коллекции прет-а-порте осень-зима 2023.

Топ был малиново-синий, имел круглые чашки и принт. Также снизу на нем были висюльки из крупных бусин. А вот брюки в этом наряде были черными и имели аппликацию в виде бабочек и птиц.

Ребекка Холл / Фото: Associated Press

Также Ребекка надела самую трендовую пару обуви, которая с каждым днем становится все популярней, - балетки. Волосы она собрала в прическу, сделала яркий макияж глаз и надела несколько украшений.

Ребекка Холл / Фото: Associated Press

Но это не первый столь экстравагантный наряд женщины, поскольку совсем недавно она появилась на церемонии вручения премии New York Film Critics Circle Awards в прозрачном белом наряде на тонких бретельках от бренда Danielle Frankel, украшенном перламутровыми камнями. И-за смелого наряда она тогды была в центре внимания.

Ребекка Холл / Фото: Associated Press

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