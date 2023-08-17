В топе с кружевной отделкой и костюме: Анджелину Джоли сфотографировали с сыном в Нью-Йорке

Знаменитость выбрала элегантный и женственный образ в любимом стиле и цвете.
Голливудская суперзвезда и лауреат премии "Оскар" - актриса Анджелина Джоли - проводит сейчас время в Нью-Йорке. Звезду сфотографировали с сыном Паксом в престижном районе Сохо, когда они выходили из отеля.
Согласно Daily Mail, актриса медленного, но уверенно превращает свою карьеру в Голливуде в семейное дело. Издание отметило, что не дано ее сыновья Мэддокс и Пакс работали помощниками режиссера в ее предстоящем драматическом военном фильме "Без крови", а дочь Вивьен будет помогать маме в новом бродвейском мюзикле "Аутсайдеры", в котором Джоли выступает в качестве ведущего продюсера. Поэтому можем предположить, что Пакс опять сопровождает мать в "Большом яблоке" по рабочих причинах.
На 19-летнем парне была свободная светлая кофта, штаны и кеды Converse. На голову он надел кепку, через плече у него висела сумка, в руке он нес еще одну. Также свой лук сын звезды дополнил солнцезащитными очками и украшением на шее.
Что касается Анджелины, то она опять надела вещи в своем любимом элегантном стиле. На актрисе был черный шелковый топ с кружевной отделкой и элегантный черный брючный костюм. Образ она дополнила солнцезащитными очками, золотыми украшениями и клатчем от Saint Laurent.
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