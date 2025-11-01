В топе с мехом и юбке с рюшами: Ким Кардашьян переосмыслила образ из коллекции Yves Saint Laurent by Tom Ford 2003 года

Ким Кардашьян / © Getty Images

Папарацци подловили Ким Кардашьян в Нью-Йорке во время промотура юридического драматического сериала «Все честно» (All’s Fair), в котором она снялась. Премьера сериала запланирована на вторник, 4 ноября, на Hulu.

Звезда реалити снова вышла в свет в винтажном наряде. Она переосмыслила образ из коллекции Yves Saint Laurent by Tom Ford осень 2003 года: обрезала атласное платье и рыжий меховой палантин и создала из них изысканный топ-бюстье с красивым декольте и обнаженной линией плеч.

Ким Кардашьян / © Getty Images

Модель на показе Yves Saint Laurent осенью 2003 года в Париже / © Getty Images

Верх Кардашьян скомбинировала с коричневой шелковой юбкой миди с рюшами из весенней коллекции Saint Laurent by Tom Ford 2003. Лук она дополнила поясом-цепочкой со стразами, черными колготами в сетку и коричневыми остроносыми слингбэками Saint Laurent Vendome.

Ким сделала красный маникюр, гладкий пучок, макияж с пышными ресницами, розовыми румянами и розовой помадой и коричневым контуром. В ушах у нее были массивные бриллиантовые серьги-гвоздики, на руке и ноге — по бриллиантовому браслету.

Напомним, в прошлый раз Ким Кардашьян продемонстрировала нежный образ в винтажном платье от Dior с цветочным белым принтом.