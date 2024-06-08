В топе с монограммой и штанах с разрезами: Надя Дорофеева продемонстрировала стильный лук от украинского бренда

В гардеробе артистки есть немало вещей от украинских брендов.
Надя Дорофеева опубликовала в Instagram фотографии, на которых продемонстрировала новый стильный образ, который очень ей идет.
Певица примерила наряд от украинского бренда BEVZA, состоявший из черного топа с монограммой BB и экстравагантных черных брюк с разрезами на бедрах, сквозь которые была заметна белая ткань, похожая на мини-шорты.
Аутфит Надя дополнила черными остроносыми туфлями, укладкой с локонами, макияжем в естественных оттенках, черным маникюром и серебряными часами.
Напомним, ранее Надя Дорофеева похвасталась спортивным лугом в кроп-топе и велосипедках.
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