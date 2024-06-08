В топе с монограммой и штанах с разрезами: Надя Дорофеева продемонстрировала стильный лук от украинского бренда

В гардеробе артистки есть немало вещей от украинских брендов.

Надя Дорофеева опубликовала в Instagram фотографии, на которых продемонстрировала новый стильный образ, который очень ей идет.

Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Певица примерила наряд от украинского бренда BEVZA, состоявший из черного топа с монограммой BB и экстравагантных черных брюк с разрезами на бедрах, сквозь которые была заметна белая ткань, похожая на мини-шорты.

Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Аутфит Надя дополнила черными остроносыми туфлями, укладкой с локонами, макияжем в естественных оттенках, черным маникюром и серебряными часами.

Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Напомним, ранее Надя Дорофеева похвасталась спортивным лугом в кроп-топе и велосипедках.

Читайте также: