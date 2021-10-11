В топе с обнаженным плечом: Клэр Фой вышла на дорожку с Бенедиктом Камбербэтчем

В топе с обнаженным плечом: Клэр Фой вышла на дорожку с Бенедиктом Камбербэтчем

Клэр Фой и Бенедикт Камбербэтч презентовали новый совместный фильм.

Актеры посетили фотоколл фильма "Кошачьи миры Луиса Уэйна" в Лондоне, в котором 45-летний Камбербэтч сыграл известного художника Луиса Уэйна, а Клэр Фой - его возлюбленную Эмили.

Уилл Шарп, Бенедикт Камбербэтч и Клэр Фой / Associated Press

37-летняя Клэр Фой вышла на дорожку в черном трикотажном топе с высокой горловиной и одним обнаженным плечом, к которому подобрала черные широкие брюки с высокой талией и тонким ремешком на ней. Обута Клэр была в остроносые туфли-лодочки на каблуках, в ушах у нее были золотые миниатюрные серьги, на лице - макияж с зелеными тенями на веках и красной помадой на губах.

Клэр Фой / Associated Press

Бенедикт Камбербэтч выбрал для выхода образ в стиле casual, надев широкие джинсы с накладными карманами, серую футболку и белую рубашку с разными рисунками. Обут актер был в коричневые замшевые ботинки.

В фильме, который представляют актеры, действие происходит в 19-м веке. Эксцентричный художник Луис Уэйн становится очень известным благодаря сюрреалистическим картинам, в которых постоянно повторяются одни и те же герои – котики.

Клэр Фой / Associated Press

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