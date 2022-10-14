В топе с огромным бантом: звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз посетила показ мод

Модное шоу проходило в Калифорнии и было пропитано духом американской мечты.

Звезда сериала "Эмили в Париже", 33-летняя актриса Лили Коллинз, вышла в свет. Знаменитость посетила показ мод бренда Ralph Lauren, который проходи в Пасадене, Калифорния. Во время модного шоу была представлена коллекция весна-лето 2023.

Для модного шоу Лили выбрала черные классические брюки и топ без бретелек в шотландский принт тартан. Оригинальной деталью образа стал огромный бант на задней части топа Лили, который переходил в длинный шлейф.

Образ актриса дополнила черными туфлями-лодочками, лаконичной укладкой и несколькими украшениями.

Лили Коллинз / Фото: Associated Press

Компанию Коллинз на мероприятии составил ее супруг Чарли Макдауэлл - режиссер, сценарист, продюсер и актер. Чарли отдал предпочтение коричневому костюму в мелкий принт "собачий зуб".

Лили Коллинз / Фото: Associated Press

Также это мероприятие посетили Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. После свадьбы этот выход стал их первым совместным появлением на светском мероприятии.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

А что касается самой коллекции, то она была пропитана духом личного стиля и индивидуальности Ральфа Лорена, объединяя его с духом калифорнийской жизни и мечты.

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