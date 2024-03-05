В топе с огромным камнем на груди: Линдсей Лохан сходила на интервью в необычном аутфите

Несмотря на то что совсем недавно она впервые стала мамой, работу актрисы не оставила, а продолжает активно сниматься в кино.
Актриса Линдсей Лохан посетила Ночное шоу с Джимми Фэллоном, где с радостью рассказала о своем сыне Луайе, которому сейчас семь с половиной месяцев. Она призналась, что крестные родители малыша американский баскетболист Стефен Карри и его супруга Айеша.
В эфире она появилась в черном комбинезоне, который украшала бретелька-халтер и огромный камень на декольте. Также она надела множество украшений, среди которых особое место занимала золотая подвеска на шее с именем ее сына.
Линдсей сделала нежный макияж с розовыми румянами на щеках и уложила свои красивые длинные рыжие волосы в легкие волны.
Также папарацци сфотографировали звезду когда она только шла на съемку. Линдсей немного попозировала для фото на ступеньках. Актриса дополнила наряд еще и удлиненным жакетом с креативными рукавами и трендовой сумкой винного оттенка с золотой фурнитурой от бренда Brandon Blackwood.
Также появление актрисы на интервью было связано с тем, что с ее участием выходит новая романтическая комедия Netflix под названием "Ирландская мечта".
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