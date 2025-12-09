- Дата публикации
В топе с откровенным декольте: украинская модель plus-size похвасталась 17-м размером груди на премьере ужастика
Мила Кузнецова стала гостьей премьерного показа сиквела «Пять ночей у Фредди».
Украинская модель plus-size с 17-м размером груди — Мила Кузнецова — посетила в кинотеатре Multiplex (ТРЦ Respublika Park) допремьерный показ хоррора «Пять ночей у Фредди - 2».
Мила появилась на ивенте в черных брюках и бежевом топе в рубчик с откровенным декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь 17-го размера.
Лук она дополнила прической с челкой, макияжем с розовой помадой и черными солнцезащитными очками.
Компанию на мероприятии Миле составила ее подруга — блогер Антонина Носова, которая позировала в желтом флисовом костюме.
О фильме:
«Пять ночей у Фредди - 2» — это экранизация культовой одноименной игры об ужасающих аниматрониках от режиссера Эмми Тамми. Первый фильм собрал $217 млн в мировом прокате. Он стал самым кассовым фильмом ужасов 2023 года.
В сиквеле появляются уже знакомые персонажи: бывший охранник Майк (Джош Хатчерсон), его младшая сестра Эбби (Пайпер Рубио) и полицейская Ванесса (Элизабет Лейл). На этот раз аниматроники — роботизированные создания, похожие на антропоморфных животных, — покинут пиццерию Фредди Фазбера и будут представлять угрозу за ее пределами.
Фильм в украинском прокате до 31 декабря.