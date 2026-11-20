Лорен Санчес

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Американская журналистка, писательница и супруга миллиардера Джеффа Безоса — Лорен Санчес— опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой она запечатлена в стильном повседневном образе.

Лорен позировала в чtрном укороченном трикотажном топе с открытыми плечами, длинными рукавами и пушистой отделкой вдоль декольте. Наряд подчеркивал ее грудь и обнажал живот. Топ она сочетала с голубыми джинсами прямого кроя с высокой посадкой и черными кожаными ботильонами на каблуках.

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Лорен Санчес

Аутфит Санчес дополнила забавным ободком с оленьими рожками, который придал образу праздничное настроение. Она сделала прическу с локонами, нежный макияж и нюдовый маникюр.

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На фото писательница позировала рядом с большим голубым персонажем из своей детской книги «The Fly Who Flew to the North Pole» («Муха, которая полетела на Северный полюс»). Вокруг них были заснеженные елки и рождественские украшения.

В своем посте Лорен сообщила, что ее книга вошла в список бестселлеров USA Today.

«Сегодня утром проснулась от новости, которую пришлось перечитать дважды. И не по обычной причине. „The Fly Who Flew to the North Pole“ — бестселлер по версии USA Today», — написала Санчес.

Она также поблагодарила родителей, учителей и детей, которые узнали частичку себя в героях книги — Флинне и Рио.

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Лорен подчеркнула, что все средства, полученные от продажи книги, направляются на поддержку детей с особенностями обучения.

«Поэтому это достижение принадлежит и вам», — добавила писательница.

Напомним, Лорен Санчес в бордовом костюме и с бабочками появилась на презентации своей детской книги.

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