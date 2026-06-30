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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
134
Время на прочтение
1 мин

В топе с пайетками и на экстремально высоких платформах: азиатская фэшн-блогер на показе Marc Jacobs

Джессика Ванг привлекла внимание фотографов своим эффектным нарядом.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Джессика Ванг

Джессика Ванг / © Getty Images

Популярная азиатская фэшн-блогер и инфлюенсер Джессика Ванг стала гостьей показа коллекции Marc Jacobs сезона весна 2027, который состоялся в Нью-Йоркской публичной библиотеке.

Инфлюенсер позировала в укороченном топе-бандо, расшитом голубыми пайетками, которые мерцали на свету, и в черной длинной юбке прямого силуэта с заниженной талией и необработанным подолом. Изюминкой наряда была полупрозрачная черная деталь вокруг шеи.

Джессика Ванг / © Getty Images

Джессика Ванг / © Getty Images

Ванг дополнила свой образ черными кожаными туфлями с тиснением под крокодила на массивной платформе и высоких каблуках, а также небольшой белой сумкой с золотистой фурнитурой.

Джессика сделала прическу, заправив прядь за одно ухо, макияж с ярко выраженным акцентом на глазах и перламутровый маникюр. Наряд она дополнила серьгами геометрической формы и кольцом.

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Дата публикации
Количество просмотров
134
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