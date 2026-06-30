В топе с пайетками и на экстремально высоких платформах: азиатская фэшн-блогер на показе Marc Jacobs

Джессика Ванг / © Getty Images

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Популярная азиатская фэшн-блогер и инфлюенсер Джессика Ванг стала гостьей показа коллекции Marc Jacobs сезона весна 2027, который состоялся в Нью-Йоркской публичной библиотеке.

Инфлюенсер позировала в укороченном топе-бандо, расшитом голубыми пайетками, которые мерцали на свету, и в черной длинной юбке прямого силуэта с заниженной талией и необработанным подолом. Изюминкой наряда была полупрозрачная черная деталь вокруг шеи.

Джессика Ванг / © Getty Images

Ванг дополнила свой образ черными кожаными туфлями с тиснением под крокодила на массивной платформе и высоких каблуках, а также небольшой белой сумкой с золотистой фурнитурой.

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Джессика сделала прическу, заправив прядь за одно ухо, макияж с ярко выраженным акцентом на глазах и перламутровый маникюр. Наряд она дополнила серьгами геометрической формы и кольцом.

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