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- Шоу-бизнес
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В топе с пайетками и на экстремально высоких платформах: азиатская фэшн-блогер на показе Marc Jacobs
Джессика Ванг привлекла внимание фотографов своим эффектным нарядом.
Популярная азиатская фэшн-блогер и инфлюенсер Джессика Ванг стала гостьей показа коллекции Marc Jacobs сезона весна 2027, который состоялся в Нью-Йоркской публичной библиотеке.
Инфлюенсер позировала в укороченном топе-бандо, расшитом голубыми пайетками, которые мерцали на свету, и в черной длинной юбке прямого силуэта с заниженной талией и необработанным подолом. Изюминкой наряда была полупрозрачная черная деталь вокруг шеи.
Ванг дополнила свой образ черными кожаными туфлями с тиснением под крокодила на массивной платформе и высоких каблуках, а также небольшой белой сумкой с золотистой фурнитурой.
Джессика сделала прическу, заправив прядь за одно ухо, макияж с ярко выраженным акцентом на глазах и перламутровый маникюр. Наряд она дополнила серьгами геометрической формы и кольцом.