В топе с пайетками и в кожанке: Надя Дорофеева продемонстрировала два стильных образа
У артистки прекрасное чувство стиля.
Надя Дорофеева опубликовала в Instagram Stories фото своих двух стильных луков.
Первый образ певицы состоял из широких джинсов и топа с серебряными пайетками, американской проймой и V-образным декольте.
А на других снимках Надя предстала в черной кожанке, темной кофте на молнии-застежке, брюках-клеш цвета металлик и черной обуви на грубой подошве.
Лук Дорофеева дополнила черным поясом с пряжкой-сердцем, черной шапкой, кожаными перчатками и очками. На фотографии она позировала со своим звездным другом Монатиком в Буковеле.
Напомним, Надя Дорофеева на концерт Дмитрия Монатика пришла в сетчатом капюшоне с камнями и черном бюстгальтере-топе.