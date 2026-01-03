В топе с пайетками и в кожанке: Надя Дорофеева продемонстрировала два стильных образа

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой

Надя Дорофеева опубликовала в Instagram Stories фото своих двух стильных луков.

Первый образ певицы состоял из широких джинсов и топа с серебряными пайетками, американской проймой и V-образным декольте.

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой

А на других снимках Надя предстала в черной кожанке, темной кофте на молнии-застежке, брюках-клеш цвета металлик и черной обуви на грубой подошве.

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой

Лук Дорофеева дополнила черным поясом с пряжкой-сердцем, черной шапкой, кожаными перчатками и очками. На фотографии она позировала со своим звездным другом Монатиком в Буковеле.

Монатик и Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой

Напомним, Надя Дорофеева на концерт Дмитрия Монатика пришла в сетчатом капюшоне с камнями и черном бюстгальтере-топе.