ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
28
Время на прочтение
1 мин

В топе с пайетками и в кожанке: Надя Дорофеева продемонстрировала два стильных образа

У артистки прекрасное чувство стиля.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Надя Дорофеева

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой

Надя Дорофеева опубликовала в Instagram Stories фото своих двух стильных луков.

Первый образ певицы состоял из широких джинсов и топа с серебряными пайетками, американской проймой и V-образным декольте.

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой

А на других снимках Надя предстала в черной кожанке, темной кофте на молнии-застежке, брюках-клеш цвета металлик и черной обуви на грубой подошве.

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой

Лук Дорофеева дополнила черным поясом с пряжкой-сердцем, черной шапкой, кожаными перчатками и очками. На фотографии она позировала со своим звездным другом Монатиком в Буковеле.

Монатик и Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой

Монатик и Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой

Напомним, Надя Дорофеева на концерт Дмитрия Монатика пришла в сетчатом капюшоне с камнями и черном бюстгальтере-топе.

Дата публикации
Количество просмотров
28
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie