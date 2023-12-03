В топе с пикантным декольте, кружевом и рюшами: эффектная Надя Дорофеева на концерте Макса Барских

Надя Дорофеева стала звездной гостьей на концерте Макса Барских в Киеве.
Надя Дорофеева была приглашенной артисткой на масштабном концерте "Звездопад" Макса Барских, который на днях прошел во Дворце спорта.
Появление певицы на сцене было настоящим сюрпризом для более чем десятитысячной публики. Надю встретили бурными аплодисментами и криками.
Артисты спели свой дуэтный сингл "Ритми". От их энергичных и соблазнительных танцев фанаты были без ума и пищали от счастья.
Для концерта Дорофеева выбрала эффектный образ. На ней был экстравагантный бежевый корсетный топ с пикантным декольте и на бретельках, украшенный кружевом, рюшами и декоративными пуговицами. Верх звезда скомбинировала с кожаными темно-коричневыми брюками с черным поясом, из-под которых выглядывало бежевое белье (сейчас это тренд).
Свой аутфит Надя дополнила черной обувью, прической с локонами, красивым макияжем, цепочкой с жемчугом на шее и бордовым маникюром.
Макс был одет в черную блестящую майку и черные кожаные брюки.
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