В топе с разрезами и с гламурной сумкой: Шакира на вечеринке Vogue в Лондоне

Певица выбрала образ в одном цвете и пышную укладку.
В Лондоне в отеле Chiltern Firehouse прошла звездная вечеринка British Vogue x Self Portrait Summer Party. Мероприятие, было организованное Эдвардом Эннинфулом, главным редактором британского Vogue, и основателем и бренда Self Portrait Хан Чонгом.
На вечеринке также появилась певица Шакира. Звезда Продемонстрировала наряд в черном цвете, который состоял из топе с бретелькой-халтером, широких атласных штанов карго с карманами и обуви на платформе.
Дополнила образ суперзвезда солнцезащитными очками необычной формы со стразами, а также сумкой-хобо полностью усыпанной стразами.
Напомним, что недавно певица выпустила новый клип, образ для которого создала дизайнер родом из Украины.
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