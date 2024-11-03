В топе с V-образным вырезом и ковбойских сапогах: Белла Хадид на улицах Нью-Йорка

Белла Хадид попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Модель вышла в свет в стильном образе.

На ней был черный топ в рубчик с V-образным вырезом и брюки-клеш со стрелками цвета слоновой кости, на которых была вышита коричневая лошадь. На руке Белла несла черную кожанку.

Белла Хадид / Фото: Getty Images

Наряд она дополнила черными кожаными ковбойскими сапогами, а также бежевой замшевой сумкой в стиле бохо с бахромой и металлическими кольцами.

У Хадид были распущены волосы, солнцезащитные очки на лице, серьги-кольца в ушах, цепочка с подвеской на шее и кольцо с цветком на пальце.

Напомним, Белла Хадид на Неделе моды в Париже приняла участие в показе коллекции весна-лето 2025 года Модного дома Saint-Laurent и вышла на подиум в двухбортном маскулинном костюме в стиле 80-х годов.

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