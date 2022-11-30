В топе с винтажным жемчугом: Алисса Милано продемонстрировала оригинальный лук на гала-вечере

Звезда популярного в 2000-х сериала "Зачарованные" сейчас снимается крайне редко, но иногда появляется на вечеринках, красных дорожках и благотворительных мероприятиях, радуя поклонников образами.

Так, вчера, 29 ноября, Алисса Милано посетила гала-вечер, организованный организацией UNICEF, который прошел в Нью-Йорке.

Для своего появления перед камерами она выбрала бархатный брючный костюм от бренда A.L.C., который сочетала с атласным топом молочного оттенка от Nili Lotan и оригинальным винтажным украшением из жемчуга.

Дополнили образ актрисы гламурный клатч со стразами от Heliopolis и ажурные туфли от Gianvito Rossi. Ее волосы были собраны в высокую прическу с несколькими выпущенными прядками, а на лице был нежный макияж.

Алисса Милано / Фото: Associated Press

Также на этом мероприятии появилась певица Деми Ловато и продемонстрировала оригинальное черно-белое платье от бренда Hellessy, которое она дополнила высокими перчатками.

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