В топе с вырезами и мини-шортах: девушка Венсана Касселя прогулялась по ночному Рио-де-Жанейро

29-летняя австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста опубликовала в своем Instagram серию фото своего образа, в котором она вышла на прогулку по ночному Рио-де-Жанейро.

Она надела асимметричный топ с вырезами и длинными завязками, светлые джинсовые мини-шорты и высокие сапоги. Завершили образ Нары золотые украшения и замшевая сумка-багет.

Посещала Нара не какой-то модный клуб, как можно было подумать, а какой-то местный праздник. И даже позировала на улице, сидя на узнаваемом пластиковом стуле за таким же столом.

Напомним, 7 января этого года Нара родила ребенка — сына Каэтано. Его отец — 58-летний актер Венсан Кассель, с которым модель начала встречаться в 2023 году, вскоре после его расставания с супругой — моделью Тиной Кунаки.

