В топе с вырезами на груди и облезлым педикюром: Миа Риган на вечеринке в Лондоне

Девушка приехала на вечеринку в честь 60-летия TAG Heuer Carrera в The Outernet. 20-летняя Миа приехала на мероприятие в черном топе с вырезами на груди и юбке до колен в тон. Обута модель была в красные босоножки на каблуках, а на плече у нее висела красная сумка на тонком ремешке.

Миа Риган / Фото: Getty Images

Из украшений на Риган было несколько серег и часы на запястье. Волосы она собрала в пучок и сделала очень насыщенный мейкап голубыми тенями, а губы накрасила красной помадой.

Маникюра у Мии не было, а вот педикюр красного цвета был облезшим и требовал снятия или замены. Но девушка, видимо, не успела это сделать.

Педикюр Мии Риган / Фото: Getty Images

Напомним, Миа – успешная британская модель и часто бывает на светских тусовках. Правда, не всегда вместе с Ромео Бекхэмом. Ходят слухи, что футболист сейчас подыскивает дом, который хочет приобрести для них с Мией.

Миа Риган и Ромео Бекхэм / Фото: Getty Images

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