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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
4
Время на прочтение
1 мин

В топе с вышивкой и в брюках: Анна Кендрик посетила премьеру фильма

Мероприятие состоялось в Нью-Йорке и актриса решила надеть на него не платье, а оригинальный костюм.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Анна Кендрик

Анна Кендрик / © Associated Press

Анна Кендрик выглядела мило и нежно в белоснежном наряде от Zuhair Murad. Она носила топ с гламурной вышивкой на лифе и широкие классические брюки со стрелками.

Свой образ актриса дополнила обувью на высоких каблуках, множеством колец на пальцах и роскошной прической с объемными локонами. Макияж Анны был ярким и выразительным.

/ © Associated Press

© Associated Press

Позировала она перед камерами в компании коллеги Блейк Лайвли, которая тоже сыграла в этой картине. Лайвли была одета в длинное оригинальное платье от бренда Tamara Ralph, которое было представлено в коллекции весна-лето 2025.

Анна Кендрик и Блейк Лайвли / © Associated Press

Анна Кендрик и Блейк Лайвли / © Associated Press

Актриса Анна Кендрик вернулась к своей роли Стефани Смозерс, которую сыграла в фильме 2018 года «Простая просьба». Создатели фильма решили снять вторую часть этой истории, которая получила название «Еще одна простая просьба», а ее режиссером опять стал Пол Фиг. Премьера фильма состоялась на фестивале South by Southwest 7 марта 2025 года, а его выход на Amazon Prime Video запланирован на 1 мая.

Анна Кендрик / © Associated Press

Анна Кендрик / © Associated Press

Анна Кендрик / © Getty Images

Анна Кендрик / © Getty Images

Анна Кендрик / © Getty Images

Анна Кендрик / © Getty Images

Анна Кендрик / © Associated Press

Анна Кендрик / © Associated Press

Анна Кендрик / © Getty Images

Анна Кендрик / © Getty Images

Анна Кендрик / © Associated Press

Анна Кендрик / © Associated Press

Анна Кендрик / © Associated Press

Анна Кендрик / © Associated Press

Анна Кендрик / © Getty Images

Анна Кендрик / © Getty Images

Анна Кендрик / © Associated Press

Анна Кендрик / © Associated Press

Анна Кендрик / © Reuters

Анна Кендрик / © Reuters

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Дата публикации
Количество просмотров
4
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