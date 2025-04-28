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- Шоу-бизнес
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В топе с вышивкой и в брюках: Анна Кендрик посетила премьеру фильма
Мероприятие состоялось в Нью-Йорке и актриса решила надеть на него не платье, а оригинальный костюм.
Анна Кендрик выглядела мило и нежно в белоснежном наряде от Zuhair Murad. Она носила топ с гламурной вышивкой на лифе и широкие классические брюки со стрелками.
Свой образ актриса дополнила обувью на высоких каблуках, множеством колец на пальцах и роскошной прической с объемными локонами. Макияж Анны был ярким и выразительным.
Позировала она перед камерами в компании коллеги Блейк Лайвли, которая тоже сыграла в этой картине. Лайвли была одета в длинное оригинальное платье от бренда Tamara Ralph, которое было представлено в коллекции весна-лето 2025.
Актриса Анна Кендрик вернулась к своей роли Стефани Смозерс, которую сыграла в фильме 2018 года «Простая просьба». Создатели фильма решили снять вторую часть этой истории, которая получила название «Еще одна простая просьба», а ее режиссером опять стал Пол Фиг. Премьера фильма состоялась на фестивале South by Southwest 7 марта 2025 года, а его выход на Amazon Prime Video запланирован на 1 мая.