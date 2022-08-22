В топе-сетке и мини-юбке Versace: откровенный лук девушки американского баскетболиста

Звезда соцсетей, дизайнер интерьеров, владелица бизнеса, инвестор и девушка американского баскетболиста Патрика Беверли – Мандана Болурчи – попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса.

Девушка продемонстрировала откровенный образ. На ней был топ-сетка Prada, черный кружевной бюстгальтер и черно-белая мини-юбка от Versace с принтом.

Мандана Болурчи / Фото: Getty Images

Наряд Болурчи скомбинировала с босоножками с камнями и на шпильках и сумкой-шаром.

Мандана дополнила свой сексуальный лук укладкой с локонами, насыщенным макияжем, розовым маникюром и педикюром.

К слову, Мандана родилась в Иране. Она жила в Дубае, а затем переехала в Лос-Анджелес, Калифорния. Девушка обожает роскошные автомобили. В ее гараже есть Bugatti и несколько Rolls-Royce.

Мандана Болурчи основала благотворительные организации для женщин Ближнего Востока, которые пытаются заработать на жизнь.

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