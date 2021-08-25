В топе со светодиодами и бахромой: Тина Кароль в экстравагантном луке выступила на "Олимпийском"

Артистка приняла участие в праздничном концерте к 30-й годовщине Дня Независимости Украины.

В столице, на НСК "Олимпийский" состоялся праздничный концерт "Независимость в нашей ДНК. День Независимости страны". В нем приняло участие более 30 известных украинских артистов и групп.

На сцене главной арены страны выступила Тина Кароль с попурри своих песен. Она появилась перед публикой в черном комбинезоне с широкими брюками со стразами.

Но главной деталью ее образа был экстравагантный топ ручной работы от французского дизайнера Clara Daguin, которая разрабатывает одежду с использованием света (она исследует сочетание моды и технологий).

Тина Кароль/Служебные видео

Тина Кароль/Служебные видео

Топ на бретельках спереди имел множество светодиодов с оптическим волокном, вплетенные сенсорные нити, символ в виде глаза и длинную бахрому, которая сверкала от игры света на сцене.

Тина Кароль/Служебные видео

Тина Кароль/Служебные видео

Лук Кароль дополнила черными туфлями, прической с боковым пробором и макияжем с акцентом на красной помаде.

Напомним, дизайнер Clara Daguin в 2019 году на модном показе в Париже представила "умную" коллекцию, которую создала в коллаборации с Google.

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