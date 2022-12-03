В топе-водолазке и юбке с рюшей: Пэрис Хилтон продемонстрировала длинные ноги на красной дорожке

Американская светская львица, бизнесвумен и звезда реалити-шоу Пэрис Хилтон вышла на красную дорожку в Лос-Анджелесе.

Знаменитость решила посетить мероприятие iHeartRadio Jingle Ball - это ежегодный концерт, организованный лос-анджелесской радиостанцией KIIS-FM.

Перед камерами Пэрис появилась, как всегда, в эффектном и гламурном образе. На этот раз она выбрала комплект в пайетки от David Koma, состоящий из топа-водолазки с длинными рукавами и юбки с разрезом и рюшей.

Пэрис Хилтон / Фото: Associated Press

Дополнили ее образ бриллиантовые серьги, туфли со стразами и идеальная укладка с легкой волной.

Пэрис Хилтон / Фото: Associated Press

Также на прошлой неделе эффектный образ продемонстрировала младшая сестра девушки - Ники Хилтон. На мероприятии в Нью-Йорке миллионерша вышла в красном мини-платье с бантами на декольте.

Ники Хилтон / Фото: Associated Press

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